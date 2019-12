Salvador critica "inadmissível e lamentável ataque" do presidente do Boavista a Sá Pinto

António Salvador criticou duramente as palavras de Vítor Murta sobre Ricardo Sá Pinto , falando mesmo num "inadmissível e lamentável ataque ao treinador do Sp. Braga". O presidente minhoto considera que as declarações do homólogo axadrexado "desprestigiam o grande emblema que é o Boavista e que, vindas do seu mais alto representante, adquirem uma gravidade extrema."Recorde-se que Murta teceu duras palavras sobre Sá Pinto, depois de o técnico ter dito, na sequência da derrota com o Aves, que o Sp. Braga tinha perdido três jogos contra "três equipas que não ganhavam a ninguém", referindo-se ao Boavista como uma dessas equipas.Ora, esta quarta-feira, o responsável máximo das Panteras passou ao ataque: "estou a pensar oferecer-lhe um cartãozinho do Centro de Emprego aqui do Porto. Se ele tiver dificuldades lá no Sp. Braga, vem aqui ao Porto.""As declarações hoje proferidas pelo presidente do Boavista FC são um inadmissível e lamentável ataque ao treinador do SC Braga e, por consequência, a toda a instituição e seus funcionários.São declarações que desprestigiam o grande emblema que é o Boavista FC e que, vindas do seu mais alto representante, adquirem uma gravidade extrema, sobretudo quando nunca houve, da parte do nosso treinador, ofensa a qualquer clube ou instituição.Este é, portanto, um ataque absolutamente gratuito, tanto mais inusitado quanto entre as direções dos clubes tem prevalecido, ao longo de muitos anos, uma enorme cordialidade e proximidade. O SC Braga orgulha-se desse histórico, que pretende manter, assim o presidente do Boavista FC seja capaz de se retratar das suas infelizes declarações."