António Salvador: «Devemos ser o único clube do Mundo que vendeu dois treinadores na mesma época»

Foram vários os treinadores que estiveram ao serviço do Sp. Braga na época que agora acabou, uma situação com a qual António Salvador foi confrontado esta quarta-feira na hora da apresentação de Carlos Carvalhal, técnico que assinou agora com os minhotos.





"Foram cinco treinadores. O Abel foi quem preparou a pré-época. Devemos ser o único clube do Mundo que conseguiu vender dois treinadores na mesma época [Abel Ferreira e Rúben Amorim]. Quero, desde já, agradecer a todos por todo o trabalho que aqui fizeram. Isto prova o trabalho que aqui se desenvolve. Este clube não é de uma pessoa só, é de toda uma estrutura. Com o mister Carvalhal vamos ter a estabilidade que desejaríamos este ano. Vencemos uma Taça da Liga, fizemos uma campanha espetacular na Liga Europa. Ao remarmos todos para o mesmo lado, havemos de fazer coisas muito importantes", afirmou quando questionado sobre se o Sp. Braga vai estar mais estável no que toca à equipa técnica esta temporada.