Salvador e a história em que Pinto da Costa convenceu Jorge Jesus a ficar com Alan

No "Duas de Letra" de hoje, António Salvador falou de tudo um pouco. Das alegrias e desilusões que já teve como líder do Sp. Braga, mas também de outros momentos que o marcaram, como aquele dia em que Pinto da Costa insistiu para Alan ir para o Sp. Braga e convenceu diretamente Jorge Jesus a ficar com o brasileiro. Uma entre muitas outras histórias, como a guerra que o clube trava para ter um estádio mais confortável para os adeptos.





"Todas as contratações são boas para o Sp. Braga, umas mais do que outras, mas houve uma que me deu um gozo especial até pela forma como aconteceu. Foi na época do Jorge Jesus, a contratação do Alan, agora nosso diretor das relações externas e que teve uma carreira brilhante no Sp. Braga. Ele tinha estado na época anterior no V. Guimarães e nas poucas vezes em que o Vitória ficou à nossa frente na última década esse ano foi um deles. Na altura, havia um diferendo entre a direção do FC Porto e do Vitória, que queria que o Alan ficasse lá na época seguinte porque o FC Porto não contava com ele. Na altura o meu amigo Jorge Nuno Pinto da Costa ligou-me a dizer que o Vitória queria o Alan, mas que ele não estava disponível para o emprestar novamente e pediu-me para ser o Sp. Braga a ficar com ele. Quando o Jorge Jesus chegou, disse-lhe que tínhamos esta hipótese, mas ele torceu sempre o nariz e estivemos assim quase toda a pré-época a tentar que ele aceitasse o Alan. De tal maneira que Pinto da Costa ligou-me a dizer para não perder a oportunidade de ficar com o Alan. Aquilo foi andando, o presidente do FC Porto voltou a ligar e num desses dias estava com o Jesus ao lado e passei-lhe o telefone. Eles falaram e ficou ali resolvida a contratação do Alan. E passou-se assim, por pouco não vinha para cá o Alan e depois fez a grande carreira que fez.""Neste momento, essa é uma possibilidade que não se coloca. Ele está cá emprestado pelo Sporting. Vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente...""Por muitas ideias que tenhamos e que queiramos fazer é um problema que não é fácil de resolver. Como se sabe, o Estádio é da Câmara e não é nosso. Como tal, não podemos mexer nele. Tem um arquiteto responsável, que tem uma patente e é muito difícil alterar qualquer coisa que seja... Enfim, é uma guerra que andamos a travar há muito tempo e não é fácil. Estamos neste momento a tratar de fazer uma alteração ao nível da segurança para podermos abrir toda a Alameda e termos ali um espaço de convívio, tipo fan zone, em que os nossos adeptos possam conviver. Também vamos melhorar a questão dos bares internos, mas não podemos fazer muito mais do que isso. É uma luta inglória que me deixa triste ao ter de ver muitos adeptos, já de idade, a terem de subir todas aquelas escadas para poderem assistir aos jogos da nossa equipa. Muitos deles gostariam de ir ao estádio e não vão por causa disso e isso deixa-me desiludido. Dói-me na alma sentir isso, perceber que não temos um estádio apropriado para um maior conforto dos adeptos.""É para continuar. Foi uma medida que tomamos porque sempre que havia jogos com os grandes era sempre um problema de segurança e temos de olhar primeiro para os nossos sócios, precisamente pela questão da acessibilidade ao nosso estádio. Por isso só disponibilizamos esses cinco por cento que são de lei, incluindo todos os jogos e com o Vitória. Sei perfeitamente que isso nos custa receita e prejudica em termos financeiros a SAD, mas achamos que era mais importante defender os interesses do nosso clube e principalmente dos nossos sócios. Já tivemos esta época os exemplos dos jogos com o Benfica e com o Sporting e correu lindamente, pois foi o ano em que houve menos problemas."