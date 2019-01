Salvador e o eventual desagrado com o Benfica: «Não fujo às responsabilidades e na devida altura falarei»

António Salvador preferiu não tecer grandes comentários sobre o alegado desvio dos jogadores do Leixões, Bernardo e Pedro Henrique, por parte do Benfica e que estavam a caminho da Pedreira. Ainda assim, o presidente do Sp. Braga prometeu na noite desta segunda-feira, à margem da Gala Legião de Ouro, abordar a questão nos próximos dias."Esta é uma noite de festa, é uma questão de menor interesse. Nunca fujo às minhas responsabilidades, às vossas perguntas e na devida altura irei falar sobre isso. O mais importante é a festa do Sp. Braga.""Hoje é uma noite de festa, como foi há um ano, de encerramento de aniversário, de conviver com os sócios e que ao longo do ano se esforçaram em prol do clube. Este ano é ainda mais especial por estarmos na final-four da Liga Allianz, onde temos as quatro melhores equipas do futebol português. Assim o diz a tabela classificativa. E claro que é muito importante o Sp. Braga estar na final-four.""Essa é a nossa ambição e das quatro equipas que vão estar na final-four. A nossa ambição não é mais nem menos, mas é inabalável. Peço é que os nossos adeptos nos ajudem a que essa ambição seja ainda maior. Que nos ajudem a ultrapassar esta barreira e conquistar este troféu."