Salvador emocionado agradece a Carvalhal: «Veio para ganhar de forma apaixonada e não para projetar-se»

António Salvador deixou rasgados elogios a Carlos Carvalhal, treinador que há um ano assumiu o banco do Sp. Braga e que ontem guiou a equipa à conquista da Taça de Portugal.





As imagens da euforia do Sp. Braga na receção na Câmara: até deu para Carlos Carvalhal abraçar... uma polícia



"Um obrigado especial ao nosso míster. Muito obrigado por há um ano ter aceite o desafio. Desafio em ano de centenário, de ter um treinador da casa, com paixão pelo clube, que viesse para ganhar de forma apaixonada e não apenas para se mostrar ou projetar-se para outros patamares, como muitos que cá têm passado assim o fizeram. Você é daqueles que veio para ficar e trabalhar de forma apaixonada", disse o presidente minhoto, no discurso durante a receção na Câmara de Braga.Eis todo o discurso do presidente do Sp. Braga na cenrimónia desta tarde na Câmara Municipal, onde a equipa foi homenageada."Os adeptos souberam comportar-se e festejaram com responsabilidade, respeitando as regras sem haver problemas como se viu numa outra zona do país.""Uma palavra especial a Carlos Carvalhal. O meu muito obrigado por há um ano, quando nos reunimos, ter aceitado este desafio em ano de centenário. Era o que pretendia: um treinador da casa, com paixão pelo clube, um treinador que viesse para ganhar e trabalhar de uma forma apaixonada. Que não viesse para cá para se mostrar, conseguir ganhar algo e projetar-se para outros patamares, como muitos daqueles que por cá têm passado. Você é daqueles que veio e veio para ficar, para trabalhar de uma forma apaixonada por este grande clube.""Há quatro anos, disse que queríamos ser campeões até ao centenário, mas nunca prometi nada, apenas que é possível. Foi a Taça de Portugal, a taça do povo, a taça dos adeptos, a prova rainha que todos os adeptos gostariam de estar a festejar.""Em ano de centenário os nossos jogadores foram heróis, os seus nomes vão ficar gravados na história deste clube, num ano difícil, de pandemia, em que tentámos que nada faltasse à equipa [Salvador emocionado e com a voz embargada]. O que fizeram foi extraordinário. Tiveram a ambição de ganhar algo, depois de uma época extraordinária. No final as coisas não nos correram bem, os jogadores foram criticados injustamente pela imprensa e pelos adeptos, mas esquecem-se de vários jogadores lesionados. Aqui, todos somos uma equipa, os que jogam e os que ficam de fora.""Tivemos uma vitória estrondosa, depois um percurso fantástico. Não percebo as críticas quando na meia-final [no Dragão] houve um lance igual e conseguimos superar tudo isto para estar na final de Coimbra.""Mesmo tendo as excelentes relações com a autarquia, o Sp. Braga e a autarquia devem estar de mãos dadas para levar o nome da cidade ainda mais longe."