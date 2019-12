Salvador explica escolha de Rúben Amorim e responde às críticas: «Somos quem mais valorizou o treinador português»

Rúben Amorim foi esta sexta-feira apresentado como treinador da equipa principal do Sp. Braga, com o presidente do clube minhoto, António Salvador, a explicar a escolha, considerando "injustas" as críticas por o sucessor de Sá Pinto não ter nível quatro."Este é o dia de Rúben Amorim, o dia que marca o inicio de um novo ciclo", começou António Salvador, para depois eleger palavras que definem o novo treinador: "confiança, conheço o seu valor profissional e humano; ambição e união"."O Rúben chega a este cargo porque tem conhecimento e capacidade para o assumir. Tenho a certeza que será mais um dos grandes treinadores que o Sp. Braga projetou. As qualidades na relação com o grupo de trabalho e preparação do jogo são dois dos seus atributos", referindo que "é preciso dar resposta a três objetivos: ganhar, praticar bom futebol, que agrade aos sócios, e valorizar jogadores da nossa formação. Sabemos o lugar a que pertencemos".António Salvador diz que Rúben Amorim "compreende o clube que" o Sp. Braga é atualmente, assegurando: "Não julgamos ninguém pela idade mas sim pela qualidade e profissionalismo""Com tantos anos de experiência de futebol ao mais alto nível, o Rúben tem experiência e conhecimento para os resultados. Quero felicitar o Rúben Amorim e não dar as boas-vindas, porque já era desta casa. Vamos conseguir aquilo que ainda não foi feito e levar o nosso clube ao mais alto patamar, que todos desejamos", referiu António Salvador, considerando "injustas" as críticas."São de uma tamanha injustiça as declarações do senhor presidente da ANTF. É injusto porque o Sp. Braga foi dos clubes em Portugal que mais valorizou o treinador português: desde Jesualdo Ferreira, Jorge Jesus, Domingos, Leonardo Jardim, José Peseiro, Sérgio Conceição, Paulo Fonseca e por último o Abel Ferreira, que também veio da nossa equipa B. Saiu porque um clube veio cá e pagou. Dizer também que foi o treinador, em Portugal, que mais tempo esteve ligado a um clube. Todos saíram do Sp. Braga com uma valorização enorme. Sempre valorizámos o treinador português", referiu, acrescentando: "Estamos perante um défice de treinadores de qualidade, com a falta da tal carteira de que se fala para desempenhar as funções. É um problema que deve ser debatido", sublinhou, dando um exemplo: "Houve um treinador português que venceu a Liga Jovem da UEFA e que teve de ir para o estrangeiro porque não pôde continuar em Portugal, porque não tem esse nível. Não se pode estar oito anos à espera para tirar um curso. Assim não estamos a prevenir o futuro do futebol português."Às vozes críticas, Salvador deixa ainda uma garatia: "O Sp. Braga vai cumprir todos os regulamentos. Temos dois treinadores com o nível 4 na equipa técnica, que são dois treinadores desta casa".