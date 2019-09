Salvador felicita Liga pela inclusão de Sp. Braga e V. Guimarães na Comissão de Calendários

António Salvador não esteve presente na cimeira de presidentes, realizada durante esta semana, mas não deixou de ficar satisfeito com o desfecho da mesma, pois foi acertada a inclusão de Sp. Braga e V. Guimarães na Comissão Permanente de Calendários da Liga. Uma questão relacionada com a proteção dos clubes que competem nas provas europeias."Em primeiro lugar, dar os parabéns à Liga e ao seu presidente, porque de facto reconheceu que Portugal não tem só três equipas nas competições europeias. Não são só o Porto, Benfica e Sporting. Não são só estes que merecem essa proteção que tanto reclamam. Está Braga e está o Guimarães e noutros anos estiveram o Rio Ave, Marítimo e outras equipas que têm o direito que os outros três clubes têm quanto a essa proteção", afirmou o máximo responsável do Sp. Braga."A inclusão de Braga e Guimarães este ano, nessa comissão, é uma visão da Liga em proteger o que todos nós - clubes, FPF e Liga - pretendem, que é alcançar o melhor ranking possível na UEFA. Para isso é preciso dar proteção aos clubes e, obviamente, tudo o que for possível acertar em termos de calendarização na Liga e Taça da Liga será bem vindo. Há jogos que podem ser reajustados para outras datas ou pausas dos campeonatos como esta", prosseguiu."Se for possível tirar alguma dessa carga, pois em breve haverá 7 jogos em 21 dias para cada equipa, será de salutar. A Liga teve uma visão estratégia. Esperemos que haja entendimento nessa resolução e afinação da calendarização para que as equipas possam ter boas prestações para que Portugal consiga estar no lugar que merece e que já esteve, o 6.º lugar da UEFA", acrescentou ainda António Salvador.O presidente do Sp. Braga esteve na Associação Comercial de Braga, no âmbito da iniciativa 'Ritual do Gverreiro', que visa proporcionar aos sócios e adeptos do clube algumas vantagens e prémios, como bilhetes de jogo ou merchandising. Uma parceria que juntou o clube, a Associação Comercial de Braga e uma conhecida marca de cerveja.