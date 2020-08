Salvador: «Gaitán tinha propostas mais vantajosas financeiramente, mas quis regressar a Portugal»

António Salvador mostrou-se bastante satisfeito pela contratação de Nico Gaitán por parte do Sp. Braga, assumindo até que ficou agradado com o argentino logo no primeiro contacto feito tendo em vista a sua chegada. Segundo o líder minhoto, Gaitán tinha outras propostas que lhe poderiam dar mais financeiramente, mas o apelo de voltar ao nosso país falou mais alto.





"Fiquei muito contente com a minha primeira conversa com o Gaitán. Ele disse-me que tinha outras propostas muitomais vantajosas financeiramente, mas que gostaria de regressar a Portugal para um clube que lhe desse condições e onde pudesse demonstrar toda a sua qualidade futebolística. O Sp. Braga dá-lhe isso", começou por dizer o líder dos minhotos, que em seguida enalteceu aquilo que o argentino dará à equipa."O Gaitán ser reforço do Sp. Braga é sinal do crescimento e da afirmação do clube, tanto nas competições nacionais como europeias. O Sp. Braga é um clube que tem feito excelentes carreiras nas competições europeias. O Gaitán é um dos grandes jogadores que já atuaram no campeonato português e é mais um atleta para ajudar-nos a atingir os nossos objetivos. Vai acrescentar qualidade a um plantel que já está recheado de grandes jogadores", explicou.