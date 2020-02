Sp. Braga anuncia contratação de Vítor Gabriel

O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira a contratação do jogador Vítor Gabriel, que vem do Flamengo, de Jorge Jesus, para assinar um contrato de empréstimo válido por uma temporada e meia. A publicação no site dos bracarenses explica que está previsto uma opção de compra.





Aos 20 anos, o avançado internacional pelo sub-20 do Brasil, prepara-se para viver a primeira experiência na Europa.Em declarações ao site do clube, Vítor Gabriel afirma que chega com vontade de "marcar muitos golos". "Sou forte fisicamente e a finalização é a minha principal caraterística. O meu objetivo é mostrar o potencial que tenho, ajudar o Sp. Braga B e com muito trabalho ganhar a oportunidade de jogar com a camisola da equipa principal do Sp. Braga. Estou muito feliz por estar aqui. As expectativas são muito grandes e espero dar muitas alegrias aos adeptos", disse.