Schettine reforça Sp. Braga: «Vou trabalhar muito para fazer golos»

Guilherme Schettine, avançado brasileiro que assinou esta terça-feira com o Sp. Braga por cinco tenporadas, não esconde a ambição nesta nova etapa da sua carreira.





"Estou muito feliz. O Sp. Braga é um grande clube de Portugal. Estou ansioso por estrear-me e por começar a treinar com a equipa. Vou trabalhar muito para fazer golos. Quero corresponder a todas as expectativas que o clube tem para mim. Espero ser feliz e vencer títulos por este clube", afirmou o jogador que chega do Santa Clara.E prosseguiu: "Não sou de metas. Foco-me no meu trabalho para que no jogo possa contribuir com golos e assistências, de forma a ajudar o Sp Braga".Schettine deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Podem esperar muita força, muita raça e tudo o que um Guerreiro precisa para estar neste clube".