«Se Trincão ficar 10 anos no Barcelona ficará barato»

Éric Abidal revelou que o Barcelona comprou Francisco Trincão numa ótica de antecipação. Em entrevista ao 'Sport', o secretário-técnico dos catalães disse que havia muitas equipas atentas ao jovem do Sp. Braga e que, por isso, foi preciso agitar as águas.





Trincão faz história na transferência para o Barcelona: onde fica na lista dos sub-20 mais caros de sempre



"Antecipámos o mercado como aconteceu com De Jong. São jogadores com qualidades diferentes. É fácil esperar que um jogador se afirme e depois ir buscá-lo. Ter custado 31 milhões de euros é um risco. Mas se ficar aqui 10 anos no final de contas terá sido barato. Temos claro o que será a sua projeção no Barcelona. Foi o mesmo que fizemos com o Arthur. Contratamos e antecipamos a sua chegada. Depois vê-se se acertamos", começou por dizer o antigo futebolista."Avançámos porque havia mais interessados. É um risco mas temos de nos adaptar. É bom ter muitos clubes interessados pois se não se adaptar [ao Barcelona] tem portas de saída. Mas não estamos aqui para vendê-lo mas sim para que cresça connosco", concluiu Abidal.Recorde-se que Trincão apenas se juntará ao Barcelona no final da temporada.