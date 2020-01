Sequeira antevê duelo com o FC Porto: «Temos de entrar fortes e agressivos»

Tal como Record noticia esta quarta-feira, Sequeira tem via aberta para regressar à titularidade no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, depois de ter recuperado de uma lesão. Ora, o lateral-esquerdo já olha para essa partida, esperando "um grande jogo" e lembrando a importância de uma boa entrada em campo. O objetivo passa por prolongar o bom momento dos arsenalistas.





"Temos de entrar concentrados, vai estar um ambiente que vai beneficiar o adversário, mas temos de entrar concentrados, fortes, agressivos e pôr em prática o nosso futebol, o que temos vindo a apresentar nos últimos jogos. E penso que temos feito um bom trabalho", afirmou Sequeira, em declarações à Next."Vai ser um bom desafio, contra uma boa equipa. Vamos tentar pôr em prática o que temos vindo a assimilar com este novo treinador e vamos tentar levar os três pontos. Esperemos que seja um grande jogo. É mais fácil trabalhar sobre vitórias e vamos tentar continuar neste caminho. Vamos fazer tudo para que isso aconteça", acrescentou.O Sp. Braga vem de duas vitórias seguidas no arranque da era Rúben Amorim, treinador que implementou um novo sistema tático, o 3x4x3. "Sim, este sistema dá-me mais liberdade no ataque, não esquecendo os trabalhos defensivos, claro. Mas sim, penso que beneficia as minhas características e vou tentar ajudar a minha equipa", sublinhou.O encontro entre FC Porto e Sp. Braga está agendado para esta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Estádio do Dragão. É a última jornada da primeira volta do campeonato.