Sequeira: «Sp. Braga ainda está uns passos atrás»

Sequeira considerou que a conquista da Taça de Portugal, após triunfo por 2-0 sobre o Benfica, foi como um "grito de revolta" do Sp. Braga, para provar a qualidade dos seus jogadores.





"Último terço do campeonato não foi o que queríamos e este jogo foi quase um grito de revolta para provarmos a nossa qualidade e acho que esta vitória é muito merecida", destacou em declarações à Sport TV, fazendo uma comparação com a corrida pelo campeonato."Lutar pelo título é desigual. Sp. Braga ainda está uns passos atrás, mas conseguiu diluir essas diferenças dentro do campo", vincou.Também João Novais comentou a vitória dos arsenalistas, à Sport TV. "Este jogo foi o espelho das dificuldades ao longo da época e o nosso espírito em contrariar. Quem joga mais, menos ou fica de fora. Foi o culminar de uma época muito boa", frisou, mostrando-se orgulhoso pelo percurso do clube minhoto."É a conquista, por tudo o que representa, mais especial da minha carreira. Foi um ano fantástico e estou muito orgulhoso desta conquista", concluiu.Entretanto, também Abel Ruiz analisou o jogo, sem esquecer também o período em que jogou ao lado de Paulinho, agora no Sporting. "Tentei ajudar o máximo. Fiz o que pude e acho que isso é o que conta. Paulinho é um grande avançado, aprendi muito com ele e tenho de lhe agradecer muito. O que fiz foi tentar repetir o seu trabalho lá na frente", salientou.