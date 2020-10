Sequeira deu negativo à Covid-19 e foi reintegrado no treino do Sp. Braga

Sequeira já se treinou na tarde desta quinta-feira com os restantes companheiros do Sp. Braga. O lateral-esquerdo regressou da Seleção Nacional e fez um teste à Covid-19 assim que chegou à cidade dos arcebispos.





Só perante o resultado negativo é que iria trabalhar com os companheiros, o que veio a confirmar-se horas depois, permitindo que se tivesse juntado aos colegas no apronto ministrado por Carlos Carvalhal durante a tarde.Sequeira pode, assim, entrar nas contas do treinador arsenalista para a partida com o Nacional, este sábado.