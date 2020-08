Sequeira elogia Carlos Carvalhal: «Tira partido das qualidades dos jogadores»

O defesa esquerdo Sequeira, do Sp. Braga, frisou esta segunda-feira o "prazer" que os jogadores de futebol sentem com um treinador com a filosofia atacante de Carlos Carvalhal.

Notando que a pré-época "está a ser positiva", que é uma "fase que exige muito fisicamente" dos jogadores e que serve para "interiorizar as ideias do novo treinador", Sequeira lembrou que "toda a gente conhece as ideias" do ex-técnico do Rio Ave.

"É um treinador que gosta de um futebol atacante, atrativo e com posse de bola. São essas as ideias que o treinador nos passa. Claro que, para os jogadores, dá muito mais prazer um treinador com essa filosofia, porque tira partido das qualidades dos jogadores", revelou.

Quanto aos reforços, Sequeira considera que "são jogadores com muita qualidade".

"Nem preciso de falar de nomes porque toda a gente sabe que são jogadores experientes. O nosso papel aqui é integrá-los o mais rápido possível para que eles possam tirar partido das suas qualidades e ajudar o grupo", referiu.

A começar a sua quarta temporada no clube minhoto, o lateral esquerdo de 30 anos frisou que "o objetivo de quem está no Sporting de Braga é fazer melhor época após época" e, por isso, também ele espera melhorar o seu registo pessoal da época passada (41 jogos e nenhum golo marcado).