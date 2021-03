Sequeira em dúvida para o jogo com o Benfica

A semana de trabalho do Sp. Braga começa sem a certeza da disponibilidade de Sequeira para o duelo com o Benfica, agendado para o próximo domingo à noite. O defesa falhou o dérbi com o Famalicão, devido a gestão de esforço, e encontra-se em dúvida para a receção aos encarnados. Nesta altura, Raúl Silva, Rolando e Castro continuam também com problemas físicos, para além dos casos prolongados de Rui Fonte, Francisco Moura, Iuri Medeiros e ainda David Carmo.