Sequeira: «Entramos em todos os estádios para ganhar»

Sequeira, lateral do Sp. Braga, admitiu que a vitória do Sporting, por 3-0 , frente aos bracarenses foi justa. "Foi um mau jogo da nossa parte, não há que esconder. O Sporting conseguiu fazer um bom jogo, demos-lhes confiança. Agora há que continuar a trabalhar e sexta-feira há mais", lembrou, em alusão ao encontro da próxima jornada, diante do Belenenses.O defesa disse ainda que o segundo golo dos leões, logo no início da segunda parte, foi um momento decisivo. "Sofremos o segundo golo num momento delicado, quando estávamos à procura de fazer melhor do que na primeira. Os jogadores do Sporting ganharam confiança", frisou.O Sp.Braga já perdeu três jogos com os 'grandes', mas o lateral relativizou. "Nós entramos em todos os jogos e em todos os estádios para ganhar", garantiu.