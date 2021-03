Sequeira está em dúvida para o dérbi

Sequeira nem sequer foi convocado para o jogo do Dragão e está neste momento em dúvida para o dérbi do Minho. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular no jogo de Roma, na Liga Europa, falhando também a deslocação ao Nacional e será reavaliado ainda hoje no regresso ao trabalho.

A recuperação de Sequeira para o confronto com os rivais de Guimarães ganhou maior relevância em função da expulsão de anteontem de Borja, o que vai obrigar o colombiano a cumprir um jogo de castigo.

Com Raúl Silva ainda sem disfarçar dificuldades, depois de queixas musculares que o deixaram de fora das viagens a Roma e à Madeira, a formação do habitual trio defensivo é neste momento uma incógnita, sendo que Castro ainda não deve recuperar para o dérbi.