Sequeira no treino e apto para o Rangers 

O Sp. Braga cumpre na manhã desta terça-feira o último treino antes da receção ao Rangers e, nos 15 minutos abertos à imprensa, o destaque da sessão vai para a presença de Sequeira, aparentemente sem limitações. O lateral sofreu uma contusão na coxa esquerda no último domingo, contra o V. Setúbal, e foi obrigado a sair antes da meia hora. Agora, e depois de algumas dúvidas, é praticamente certo que o esquerdino vai ser opção para o embate europeu.





Eduardo, Wallace e Tormena, lesionados, falham o duelo com os escoceses, tal como Bruno Wilson, que não está inscrito na Liga Europa.Recorde-se que o Sp. Braga joga esta quarta-feira com o Rangers para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa (derrota bracarense por 3-2 na Escócia). O jogo, a ter lugar no Estádio Municipal, começa às 17 horas.