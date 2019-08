Sequeira renova com o Sp. Braga até 2022

Sequeira renovou contrato com o Sp. Braga até 2022. O lateral-esquerdo dos arsenalistas tinha vínculo válido até 2021, mas prolongou-o por mais uma temporada.





Sequeira cumpre, atualmente, a terceira temporada ao serviço dos guerreiros do Minho, tendo conquistado na época passada o estatuto de titular indiscutível no elenco inicial (fez 40 jogos). Para a campanha 2019/20 tem a concorrência do brasileiro Caju, um dos reforços contratados pela SAD liderada por António Salvador.Os minhotos anunciaram o acordo com o lateral, de 28 anos, através de um curioso vídeo onde Sequeira coloca a camisola número 5 numa máquina de lavar roupa e, depois da lavagem, a mesma é retirada já com 2022 nas costas.