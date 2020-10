Sequeira: «Tornámos o jogo fácil»

Na análise à vitória do Sp. Braga sobre o AEK (3-0) o lateral Sequeira destacou a capacidade que a equipa de Carlos Carvalhal teve para ultrapassar as dificuldades iniciais causadas pela equipa grega, o que permitiu alcançar um resultado tranquilo.





"Penso que tornámos o jogo fácil. O AEK é uma excelente equipa, tivemos uma excelente organização e conseguimos controlar o jogo. Eles criaram dificuldades no começo, mas depois controlámos o jogo e o 3-0 aceita-se perfeitamente. O AEK veio com uma estrutura que me permitia ter espaço para progredir com bola, tentei fazer isso e ajudar a equipa da melhor maneira", afirmou o jogador de 30 anos, na flash interview, à Sport TV."São as nossas ideias, comprometemo-nos com isso desde início. O treinador quer que façamos isto, pressão forte sobre o adversário e fazer o nosso jogo, seja onde for.""Nem pensamos muito nisso, estamos orgulhosos do que fizemos no ano passado. Foco era começar da melhor forma como começámos."