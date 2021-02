Sequeira: «Vamos a Roma para tentar discutir a eliminatória»

O lateral-esquerdo Sequeira lamentou a entrada do Sporting de Braga frente à Roma, equipa que adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos do encontro da primeira mão dos 16 'avos' da Liga Europa, com um golo de Edin Dzeko, e que acabou por vencer (0-2) esta quinta-feira.





"Entrámos mal no jogo e sofremos cedo, mas depois tivemos algumas ocasiões para empatar, só que após a expulsão ficou tudo mais difícil. Mesmo em inferioridade numérica mostrámos personalidade e não nos limitámos a defender, mas o desenrolar ficou mais confortável para a Roma. Nunca deixámos de acreditar que podíamos marcar e levar um resultado mais confortável, mas ao explorar essa ideia a Roma aproveitou", começou por dizer o lateral dos arsenalistas, afirmando que o Sp. Braga vai à luta pela qualificação em Roma."Ambição está sempre presente e vamos a Roma para tentar discutir a eliminatória", atirou.