SIC avança que não haverá público no Sp. Braga-AEK

Afinal, parece que não irá haver público nas bancadas do Estádio Municipal de Braga no encontro de amanhã à noite entre o Sp. Braga e o AEK. A informação foi avançada pela SIC Notícias, no seu site. Já jornal 'O Minho' diz que a explicação para este desfecho prende-se com o aumento de casos positivos de Covid-19 no norte do país.





Ao final do dia de ontem, tinham sido vendidos cerca de 1.500 bilhetes para esse compromisso, número que aumentou por certo ao longo desta quarta-feira.