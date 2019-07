Silas é o eleito para suceder a Abel Ferreira no Sp. Braga

Jorge Silas, de 42 anos, é o eleito por António Salvador para suceder a Abel Ferreira no comando técnico do Sp. Braga.O líder arsenalista reagiu prontamente à opção de Abel por abraçar o projeto do PAOK e, de uma lista curta de nomes que tinha sobre a mesa, decidiu rapidamente que o antigo criativo tem o perfil ideal para dar continuidade ao projeto de crescimento dos Guerreiros do Minho.O Sp. Braga encontra-se neste preciso momento a caminho de Lisboa no sentido de concluir a contratação de Silas. Salvador pretende acionar a cláusula de rescisão do treinador, pagando assim 250 mil euros à Belenenses SAD para garantir a mudança.O trabalho de Silas no comando técnico dos azuis, tendo conduzido a equipa ao 9.º posto da 1ª Liga apesar das condições muito complicadas pela guerra interna no Belenenses e deslocalização para o Jamor dos jogos em casa, há muito que chamou a atenção de emblemas de de potencial superior. Todavia, o facto de não possuir a habilitação exigida para treinar oficialmente emblemas do escalão principal foi sempre um entrave à progressão imediatada na carreira.Todavia, as circunstâncias criadas pela saída de Abel levaram António Salvador a passar por cima dessa limitação. Silas esteve na Cidade do Futebol, no final da época, a tirar o curso de nível 3 da UEFA, mas para poder trabalhar sem restrições no banco ainda necessita do diploma de nível 4 normalmente designado como UEFA Pro.