Sivasspor levou nega por Pablo

Na sequência do interesse do futebol turco no central Pablo Santo, o Sivasspor tentou junto da SAD do Sp. Braga adquirir o jogador. A ideia passava por um empréstimo com opção de compra, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal.





Todavia, a sociedade liderada por António Salvador segurou o central e deu nega a essa proposta apresentada pelo emblema de Sivas.