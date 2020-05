Sócios com lugar anual vão ter direito a vouchers

A SAD do Sp. Braga já decidiu a forma como vai compensar os sócios do clube com lugar anual, devido à continuidade da Liga à porta fechada, e que vão naturalmente sair prejudicados.





Assim, todos os associados que tinham adquirido o lugar anual para 2019/20, a época ainda em curso, vão receber um voucher para utilização nas lojas oficiais do clube e, à semelhança, do que já sucedeu em temporadas anteriores, terão ainda direito a todos os jogos da campanha europeia da nova época, ou seja em 2020/21.Eis a comunicação na íntegra:"O SC Braga analisou as consequências da decisão tomada pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde de decretar que, até final da época, a realização de jogos da Liga NOS se faça à porta fechada.Considerando que tal medida pressupõe que os sócios detentores de lugar anual não possam usufruir do acesso a jogos que adquiriram, o SC Braga informa que será concedido a cada associado com lugar anual adquirido na época 2019/2020 um voucher para utilização nas lojas do Clube, sendo o valor variável e determinado em função do acesso de época que cada sócio possua. Serão prestadas, atempadamente, todas as informações sobre este processo.O Clube decidiu ainda que, à semelhança do que já aconteceu nas últimas temporadas, oferecerá aos detentores de lugar anual 2019/20 todos os encontros da campanha europeia 2020/21.O SC Braga agradece a compreensão dos seus sócios em todo este processo, ao qual clube e adeptos são alheios e que resulta num prejuízo global, tendo em conta que a presença de público é um dos elementos essenciais do jogo e que tanto a equipa como os sócios estarão privados dessa simbiose."