Sócios perguntaram pela venda de Paulinho e António Salvador respondeu

A poucos dias das eleições do clube, agendadas para a próxima sexta-feira, a candidatura de António Salvador promoveu uma sessão de perguntas e respostas entre sócios e adeptos do clube e o próprio presidente.





Um dos temas focados foi a venda de Paulinho ao Sporting. E Salvador respondeu assim: "Tal como todos os outros clubes em Portugal, o Sp. Braga é um clube vendedor e necessita de receitas extraordinárias para garantir o presente e para preparar o futuro. Não há a mínima hipótese de manter o nível competitivo que temos apresentado época a época sem este tipo de receitas. Além do mais, todos os jogadores têm ciclos definidos nos respectivos clubes. Quando estes se esgotam, ou vendemos ou perdemos o jogador do ponto de vista competitivo. O caso do Paulinho é um exemplo disso mesmo.""Por muita vontade que tenhamos, não temos a mínima hipótese de efectuar qualquer melhoria. Somos altamente condicionados pela CM Braga e pelo autor do projeto. O estádio é propriedade municipal, não pertence ao Sp. Braga e, por isso, é imperial para nós pensarmos na mudança para um novo estádio, mais direccionado às necessidades do clube, aos seus sócios, famílias e adeptos. Um estádio adaptado às nossas raízes e com capacidade para ter, no mínimo, cerca de 20 mil pessoas.""A 2ª fase da Cidade Desportiva estará totalmente terminada no início de 2022 e toda a atividade da formação e futebol profissional passará a funcionar em pleno no arranque da época 2022/23.""Se tudo correr dentro da normalidade e sem contratempos, o Estádio Centenário ficará pronto no próximo ano. Concluídas essas obras, o Sp. Braga ficará dotado de uma das melhores instalações em Portugal e talvez na Europa. Obra esta que, infelizmente, não contou com qualquer apoio financeiros de outras instituições – ao contrário de outros clubes. Refira-se que está ainda, nas nossas previsões, terminar o próximo mandato sem deixar qualquer passivo relacionado com este investimento."