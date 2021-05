Sp. Braga acusa ANTF de querer "limitar a evolução do futebol com regras castradoras"

O Sp. Braga reagiu, através de comunicado, à decisão do Conselho de Disciplina da FPF em punir os minhotos com interdição do Estádio Municipal por dois jogos e multa de quase 14 mil euros, em resultado de processo disciplinar aberto tendo por base uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol relativamente às habilitações de Custódio.





"É absolutamente incompreensível que em Portugal se continue a dar voz a uma entidade que pretende, de forma corporativista e muitas vezes injusta, limitar a evolução do nosso futebol, aplicando regras altamente castradoras ao crescimento e afirmação de jovens treinadores", aponta o Sp. Braga."Por não concordar nem aceitar minimamente aquilo que o Acórdão determina, o SC Braga irá recorrer a todos os meios ao seu alcance para contestar esta decisão, a qual, acreditamos firmemente, irá ser revertida", lê-se ainda. Tal como já demos conta durante esta tarde, os guerreiros vão avançar com recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto.Custódio foi treinador da equipa principal na temporada passada, depois da saída de Rúben Amorim para o Sporting, mas surgia nas fichas de jogo como Delegado por não ter habilitações suficientes."O SC Braga confirma ter sido hoje notificado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) da interdição do Estádio Municipal de Braga por dois jogos e ainda de uma multa no valor de 13.388 euros. Esta decisão surge em resultado do processo disciplinar aberto ao SC Braga e a Custódio Castro, apurada com base em mais uma queixa feita pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).Por não concordar nem aceitar minimamente aquilo que o Acórdão determina, o SC Braga irá recorrer a todos os meios ao seu alcance para contestar esta decisão, a qual, acreditamos firmemente, irá ser revertida.No entanto, e apesar deste processo ainda se encontrar numa fase embrionária, é absolutamente incompreensível que em Portugal se continue a dar voz a uma entidade que pretende, de forma corporativista e muitas vezes injusta, limitar a evolução do nosso futebol, aplicando regras altamente castradoras ao crescimento e afirmação de jovens treinadores.E porquê? Será para proteger a ‘velha guarda’ de treinadores nos campeonatos profissionais? Será para manter o círculo fechado e controlado por uma única entidade? Será para encher os cofres da ANTF com os créditos e cursos exigidos para atingir os níveis necessários? Haverá alguém que considere normal que um treinador de futebol habilitado para estar na Liga NOS seja obrigado a cumprir os mesmos anos que um curso de medicina com especialidade (8 anos)?Queremos acreditar que nenhuma destas possibilidades sussurradas nos bastidores do futebol sejam verdade e que haja, efetivamente, uma razão válida e desinteressada para esta "perseguição" aos jovens treinadores portugueses de inegável potencial. Queremos acreditar. Mas está difícil…"