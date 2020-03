Sp. Braga adia conferência de imprensa de apresentação de Custódio

O Sp. Braga adiou a conferência de imprensa de apresentação de Custódio para quinta-feira às 12h30. Estava previsto que acontecesse esta quarta-feira às 17 horas. Os motivos não foram adiantados mas esta decisão surge no dia em que a SAD do Sp. Braga está a ser alvo de buscas.





Custódio, até agora treinador dos juvenis do Sp. Braga, é o substituto de Rúben Amorim que ruma ao Sporting.O antigo internacional português, de 36 anos, será o terceiro treinador do Sporting de Braga numa temporada, sucedendo a Rúben Amorim, que também hoje será apresentado no Sporting, e Ricardo Sá Pinto, que a começou.