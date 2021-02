Sp. Braga admite 'possível erro de gestão' se recusasse negócio de Paulinho

O Sp. Braga comentou, através da newsletter semanal, o grande negócio que marcou o último dia do mercado de inverno, que levou Paulinho da Pedreira para Alvalade e dupla Sporar e Borja do Sporting para o Minho. Os guerreiros dizem que resistiram "até ao limite", admitindo um "possível erro de gestão" caso recusassem o negócio.





"Na intransigente defesa dos interesses do nosso clube e de todos os seus sócios e adeptos, o Sp. Braga resistiu até ao limite ao ataque que foi feito ao Paulinho nos últimos dias do mercado. Sim, esclareça-se o espaço temporal, porque até então nenhum clube tinha feito qualquer avanço ou proposta pelo jogador", refere a newsletter."Face às contingências dos tempos de incerteza que vivemos, face à vontade há muito expressa pelo jogador e face aos valores envolvidos na transferência, era extremamente difícil - e, no final do dia, um possível erro de gestão administrativa e desportiva - impedir a realização do negócio nos termos e exigências impostas pelo Sp. Braga", pode ler-se. "Poucos clubes no mundo poderiam, nos tempos que correm, virar a cara a um negócio desta dimensão. O Sp. Braga não é exceção", aponta ainda o clube minhoto.O Sp. Braga assume que Sporar estava a ser seguido há muito tempo. "Reforçamos o nosso ataque com Andraz Sporar, um internacional esloveno há muito seguido pelo SC Braga, que já deu provas inequívocas de qualidade e que chega para acrescentar qualidade imediata à equipa, e ainda adicionamos à nossa defesa Cristián Borja, um internacional colombiano que vem para Braga para se afirmar como uma aposta firme no lote de opções às ordens do mister Carlos Carvalhal", explicam os guerreiros.