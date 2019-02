Sp. Braga ajuda clube da distrital que foi assaltado

O Sp. Braga vai ajudar o Porto d'Ave, clube da distrital de Braga que foi alvo de um assalto na noite da passada segunda-feira, tendo ficado sem diversos bens, incluindo material de treino.O Porto d'Ave, atual segundo classificado do campeonato Pró-Nacional da AF Braga, pediu "desesperadamente ajuda a toda a comunidade", através de uma publicação nas redes sociais. O Sp. Braga tomou conhecimento da situação e já garantiu que irá prestar auxílio, por exemplo com a cedência de material de treino para que os jogadores do Porto d'Ave possam trabalhar em breve."Recebemos com tristeza e perplexidade a notícia do furto de que o CD Porto d’Ave foi alvo e o SC Braga decidiu atuar", escreveu o emblema arsenalista no seu site oficial. "O SC Braga vai imediatamente tomar as devidas providências para recolher e entregar ao clube da AF Braga os artigos urgentes para que o clube continue a desempenhar o seu importante papel na formação e na prática desportiva", referiu.