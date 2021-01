Sp. Braga anuncia contratação de Lucas Piazón

O Sp. Braga anunciou esta quinta-feira a contratação de Lucas Piazón, ex-Rio Ave. O avançado brasileiro, de 26 anos, assinou contrato até 2025.





O jogador, que conta também com passagens pelo Chelsea, Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham e Chiev, é a sétima contratação dos minhotos esta temporada.A polivalência de Piazón, que o próprio Carlos Carvalhal tão bem utilizou na época passada quando ambos estavam ao serviço do Rio Ave, onde o avançado marcou quatro golos em 23 jogos, é a grande arma e que justifica esta aposta. Utilizado ora como médio-ofensivo, ora como extremo, ou até mesmo como avançado mais móvel no apoio ao ponta-de-lança, Piazón chega a Braga precisamente para fazer valer esse seu principal atributo, que é o de mexer na tática e na estratégia a qualquer momento e com uma simples mudança na parte do terreno que pisa.O brasileiro chega a custo zero, depois de ter terminado a sua ligação ao Chelsea, clube que o tinha cedido ao Rio Ave desde o início da época passada, tendo alinhado por 12 vezes pelos vila-condenses e marcou dois golos.