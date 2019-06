Sp. Braga anuncia nova marca de equipamentos

O Sp. Braga anunciou, esta segunda-feira, que irá ter um novo parceiro desportivo para as próximas quatro temporadas. Através de uma nota oficial, publicada na site do clube, o emblema arsenalista comunicou que chegou a acordo com a Hummel para o fornecimento dos equipamentos para todas as modalidades durante esse período.Um passo que, de acordo com o emblema bracarense, é sintoma "da projeção internacional do SC Braga e do seu posicionamento enquanto grande embaixador de uma região altamente cotada no panorama europeu, tanto a nível desportivo como social".António Salvador, presidente do Sp. Braga, destacou precisamente esse reconhecimento no momento de avaliar a nova parceria. "Para sermos cada vez melhores, precisamos dos melhores parceiros. A Hummel, sendo uma marca internacional, identificou no SC Braga um clube que não renega a sua base local, mas que é simultaneamente um dos maiores emblemas de Portugal e um dos seus principais competidores na Europa e no Mundo, em várias modalidades. Com esta parceria, a Hummel associa-se aos grandes objetivos que temos pela frente e reconhece o SC Braga como um clube que é grande no seu passado e no seu presente, mas que quer ser ainda maior no futuro", sublinhou.