Sp. Braga apresenta propostas de calendarização à Liga

Depois da UEFA ter adiado o Campeonato da Europa para 2021, o que abre espaço à conclusão dos campeonatos nacionais interrompidos devido à pandemia coronavírus, o Sp. Braga já avançou com propostas muito concretas junto da Liga para a realização das jornadas que faltam da Liga NOS 2019/20.





Na verdade, os minhotos já estavam a trabalhar nestas possíveis soluções desde a semana passada mas, assim que a UEFA tomou posição no dia de ontem, fizeram chegar à Liga seis possíveis calendarizações.No primeiro caso, o mais optimista, o regresso aos treinos seria a 19 de abril, à competição a 3 de maio, a última jornada a 7 de junho e a final da Taça de Portugal a 14 de junho. Os restantes casos andam uma semana para a frente, sendo que na quarta proposta a final da Taça teria de ser em julho e na quinta e sexta propostas até a última jornada da Liga teria de ser já em julho.Esta hipótese levanta uma questão relacionada com, por exemplo, os contratos dos profissionais do futebol, já que a temporada oficial termina a 30 de junho. Mas na opinião do Sp. Braga, tem de ser a Liga e FPF a acautelarem este tipo de situações em devido tempo. Um debate que também deve envolver o Sindicato de Jogadores.Em todas as propostas de calendarização do Sp. Braga, são previstas duas semanas de preparação entre o regresso aos treinos e o regresso à competição. As cinco primeiras jornadas seriam cumpridas de forma condensada, com jogos ao fim-de-semana e a meio da semana, gerando depois uma semana limpa que permitirá uma correta recuperação dos jogadores, antes de iniciar o derradeiro ciclo de cinco jornadas, igualmente com desafios à semana e fim-de-semana.Este trabalho do Sp. Braga, iniciado na semana passada, insere-se na premissa defendida pelo clube, de que têm de ser criadas todas as condições para que se termine o campeonato. Um conjunto de cenários delineado perante a imprevisibilidade em torno da propagação do coronavírus, que colocou novos problemas à sociedade em geral e, por consequência, ao futebol.Este será um tema em debate na reunião entre clubes, agendada para esta quinta-feira, por vídeoconferência.