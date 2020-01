Sp. Braga apresentou recurso da suspensão de João Novais

O Sp. Braga apresentou recurso em relação ao jogo de suspensão decretado a João Novais pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido à falta sobre Abdu Conté que valeu cartão vermelho direto ao médio, nos últimos segundos do jogo com o Moreirense, realizado esta quarta-feira.





O Sp. Braga argumenta que João Novais não entrou com força excessiva nem colocou em causa a integridade física de Conté. O recurso não suspende o castigo, mas o CD irá pronunciar-se ainda antes do duelo com o Sporting (agendado para este domingo, às 17h30) e, para tomar uma decisão, irá consultar o árbitro Manuel Mota, que apitou o jogo de Moreira de Cónegos.