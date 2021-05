Sp. Braga arranca a pré-temporada a 25 de junho

O Sp. Braga já anunciou os primeiros pormenores da pré-época. Os guerreiros vão iniciar os trabalhos no próximo dia 25 de junho, com a realização dos indispensáveis exames médicos durante os primeiros dois dias e só depois terão início os trabalhos de campo do plantel de Carlos Carvalhal.





Na agenda está um estágio que irá decorrer no Algarve, entre os dias 8 e 17 de julho, sem que o clube tenha mencionado o local específico do mesmo. Recorde-se que o Sp. Braga tem o primeiro jogo oficial agendado para o dia 1 de agosto, pois irá participar na Supertaça Cândido de Oliveira na qualidade de vencedor da Taça de Portugal. O adversário será o Sporting, vencedor da Liga NOS.