Sp. Braga assume "sem rodeios": «Vivemos fase menos exuberante»

O Sp. Braga fez um auto-retrato ao que têm sido as últimas exibições da equipa comandada por Carlos Carvalhal, para assumir "sem grandes rodeios" que as recentes prestações têm estado aquém de outras do passado recente. Através da newsletter semanal, os minhotos assumem a fase "menos exuberante".





"Sem grandes rodeios, assumimos claramente que as últimas exibições da nossa equipa principal estiveram abaixo daquilo que já mostramos nos primeiros dois terços da época. Estamos a passar por uma fase menos exuberante do ponto de vista exibicional e isso traduz-se em resultados mais sofridos e bem menos conseguidos", aponta a publicação, poucos dias depois do empate caseiro (1-1) diante do Belenenses SAD."Todas as equipas atravessam fases de menor fulgor ao longo das épocas, próprias da intensidade com que são disputadas as competições. Não nos podemos esquecer que esta é a mesma equipa que, merecidamente, recolheu elogios em todos os quadrantes do futebol português devido à qualidade do seu jogo; esta é a mesma equipa que atingiu as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal, que só caiu na Liga Europa aos pés da Roma e que, apesar dos últimos jogos, continua a disputar os 4 primeiros lugares no campeonato", lê-se."Há ainda muito por fazer, muito por conquistar e, nos próximos jogos, teremos forçosamente de voltar a demonstrar a qualidade que todos sabemos existir no plantel do Sp. Braga", conclui a newsletter dos arsenalistas.Recorde-se que, nas últimas quatro jornadas, os guerreiros caíram do 2.º para o 4.º lugar do campeonato, ciclo em que venceram apenas o Farense e com um golo já nos descontos, tendo empatado com Famalicão e Belenenses SAD e perdido diante do Benfica.