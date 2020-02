Sp. Braga atira-se ao Sporting: «Estatuto de clube mais favorecido pelas arbitragens vem de épocas anteriores»

O Sp. Braga emitiu esta terça-feira um comunicado no qual lamenta o "ruído" que tem sido criado em torno da arbitragem e se atira ao Sporting.





"É inconcebível que o discurso de vitimização prevaleça perante todas as evidências e se prolongue no tempo, porque o estatuto do Sporting CP enquanto clube mais favorecido pelas arbitragens vem de épocas anteriores e contrasta claramente com a propaganda do clube e com a estratégia do 'ruído' na qual os seus dirigentes e comentadores se especializaram ao longo dos anos", pode ler-se no comunicado do Sp. Braga.Para o clube arsenalista "o ruído mais não é do que um manto sonoro que pretende encobrir os factos e camuflar as evidências"."As evidências, expressas pelos especialistas nas televisões e na Imprensa, dizem que o SC Braga é a equipa mais prejudicada pelas arbitragens e que, portanto, a classificação atual está desvirtuada", considera.Estas queixas não são novas. Em junho de 2019, António Salvador, decompôs em entrevista a Record o filme da época e colocou o dedo nas feridas, acusando o leão de ter usufruído do estatuto de "coitadinho" perante o "sistema nacional".