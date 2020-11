Sp. Braga atira-se ao VAR: «Ou má fé ou falta de qualidade»

O Sp. Braga voltou esta terça-feira a criticar duramente o VAR a propósito da vitória de ontem frente ao Famalicão.





Insólito no Sp. Braga-Famalicão: árbitro foi analisar possível penálti... após o fim do jogo Insólito no Sp. Braga-Famalicão: árbitro foi analisar possível penálti... após o fim do jogo

"Objetivo alcançado, mas com nervos desnecessários criados por uma figura que, na sua génese, chegou ao futebol para ajudar, mas que nos últimos tempos... só tem prejudicado o jogo e a veracidade do mesmo. Falamos, obviamente, do VAR. Sem nos focarmos no jogo ‘X’ ou ‘Y’, a verdade é que os erros que têm sido cometidos ao longo das primeiras 6 jornadas são incompreensíveis à luz da presença de uma ferramenta que consegue repetir os lances e analisá-los de vários ângulos. Se as decisões são mal tomadas (e temos vários exemplos disso), então só podemos estar a falar de uma de duas explicações: ou má fé ou falta de qualidade", começa por atirar o Sp. Braga na sua newsletter semanal.Alvo também das críticas dos minhotos é o Conselho de Disciplina da FPF a propósito do que consideram "os exageradíssimos castigos" aplicados a David Carmo e a Fransérgio na sequência do jogo com o V. Guimarães: os dois foram castigados com três jogos de suspensão, e falham os jogos frente ao Famalicão (entretanto cumprido), Benfica e Trofense (Taça de Portugal)."Uma decisão evidentemente injusta, que coloca dificuldades acrescidas ao Sp. Braga na preparação de uma fase crítica da temporada – com potenciais repercussões na representação de Portugal nas competições europeias – e que é única e exclusivamente sustentada no relatório e declarações dos mesmos árbitros, VAR e AVAR que, no Benfica-Sp Braga da época passada, expulsaram Raúl Silva, prestando, ainda, declarações à posteriori, as quais provocariam a suspensão adicional do nosso jogador em processo disciplinar relativo ao 'manguito'. Ao mesmo tempo, Rúben Dias, jogador do Benfica que agrediu de forma clara o mesmo Raúl Silva no momento em que o nosso jogador festejava o golo marcado pelo Sp. Braga no Estádio da Luz, foi 'tranquilamente' ilibado pelos mesmos árbitros, VAR e AVAR referidos em cima. A 'normalidade' do nosso futebol, portanto... Recordamos que este processo – que foi instaurado com base numa queixa do Benfica –, foi (bem) arquivado pelo Conselho de Disciplina".E concluem: "Errar uma vez, mesmo não sendo compreensível neste nível de exigência profissional, até poderá ser tolerável; repetir o erro já passa a ser... demasiada coincidência".