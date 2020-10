Sp. Braga avança também com recurso sobre o castigo de David Carmo

O Sp. Braga já avançou com um recurso para o Pleno do Conselho de Disciplina da FPF relativamente ao castigo de David Carmo, que foi suspenso por três jogos após o duelo da última jornada com o Vitória, em Guimarães. Mas o recurso incide em parte da suspensão apenas.





O central foi punido com um jogo de suspensão pela entrada sobre Marcus Edwards e, de acordo com o mapa de castigos do CD emitido na última terça-feira, com outros dois jogos de castigo pelo comportamento que se seguiu, em que "agarrou ainda os colarinhos de um adversário provocando um conflito entre vários jogadores de ambas as equipas".Ora, os minhotos aceitam o jogo de castigo devido à entrada "com força excessiva" sobre o jogador vimaranense, mas reclamam da restante avaliação, a tal que juntou mais dois jogos de suspensão.Recorde-se que, tal como noticiámos, o Sp. Braga já tinha avançado com um recurso por Fransérgio, também ele suspenso por três jogos (castigo único, neste caso), mas os arsenalistas ainda aguardam a decisão do Pleno sobre esta matéria.Refira-se que os próximos três jogos internos do Sp. Braga são diante do Famalicão e Benfica para o campeonato e, após a paragem para as seleções, há duelo com o Trofense para a Taça de Portugal.