Sp. Braga blinda quarteto da formação com cláusulas milionárias

A SAD do Sp. Braga, liderada por António Salvador, assegurou a continuidade de quatro jovens da formação, que têm estado em evidência em diversas equipas dos arsenalistas: Samuel Costa, Schurrle, Eduardo Ribeiro e Vasco Moreira, todos de 18 anos. Todos ficaram blindados com cláusulas de rescisão milionáriasSamuel Costa é um médio que tem atuado entre os sub-23 e a equipa B, renovou até 2023 e ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. É vice-campeão europeu sub-19 ao serviço de Portugal, tendo participado no campeonato da Europa que se realizou em julho passado.Schurrle é um médio ofensivo que representa a equipa B, no Campeonato de Portugal, assinou até 2025 e também tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Contabiliza 17 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.Eduardo Ribeiro tem sido uma das figuras da equipa sub-19 do Sp. Braga, com oito golos marcados no campeonato. Assinou até 2025 e também está protegido por 30 milhões de euros.Por fim, o trinco Vasco Moreira prolongou o seu vínculo até 2022 e ficou blindado por 20 milhões de euros. É cara habitual na equipa sub-19 do Sp. Braga, que lidera a Zona Norte do campeonato."Esta é uma aposta firme nos talentos da Cidade Desportiva e num quarteto que vem dando excelentes indicações ao longo dos anos, confirmando-se como elementos importantes no presente e nos quais o Sp. Braga acredita para o seu projeto de futuro", explica o Sp. Braga, através do seu site oficial.