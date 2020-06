Sp. Braga com novos testes negativos à Covid-19

O Sp. Braga realizou, ontem, uma quinta ronda de testes à Covid-19, tendo uma vez mais obtido resultados negativos.





Foi a sessão de rastreio prevista no protocolo de retoma da Liga para 72 horas antes do encontro, sendo que os jogadores, equipa técnica e staff voltarão a ser submetidos a novas provas amanhã.O encontro com o Santa Clara está agendado para esta sexta-feira, às 19 horas, na Cidade do Futebol.