Sp. Braga deixa recado: «Quando se referem a ti como a equipa B...»

Já depois do triunfo em casa do Benfica, por 3-2, o Sp. Braga deixou um recado através do Twitter, numa referência às acusações feitas no passado aos minhotos, quando estes foram considerados a formação secundária das águias devido às derrotas nos duelos entre ambos.





Quando se referem a ti como a equipa B... ‍?? pic.twitter.com/foeZZ1MekY — SC Braga (@SCBragaOficial) November 8, 2020

"Quando se referem a ti como a equipa B...", dispararam os guerreiros naquela rede social. Uma publicação que seria posteriormente apagada.