Sp. Braga volta a registar testes negativos à Covid-19

Tal como previsto no plano de retoma da Liga, o Sp. Braga voltou a fazer um rastreio à Covid-19 na tarde de ontem, a 24 horas do jogo com o Santa Clara, agendado para as 19 horas de hoje.





Os resultados foram negativos, a exemplo do que tinha acontecido nas anteriores cinco rondas de testes a que a estrutura da equipa principal foi submetida nas últimas semanas.Este desfecho dá luz verde para que todos possam tomar parte do desafio de mais logo, diante do Santa Clara, na Cidade do Futebol.