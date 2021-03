Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sp. Braga com veia goleadora nunca antes vista Minhotos apresentam a melhor média de golos por jogo no seu historial na elite do futebol





DECISIVO. Abel Ruiz apontou dois golos ao FC Porto, na Taça de Portugal