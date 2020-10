Sp. Braga comunica as regras para o regresso do público ao Estádio Municipal

O Sp. Braga emitiu um comunicado a dar conta de todos os pormenores relativos ao regresso dos adeptos às bancadas do Estádio Municipal de Braga, previsto para esta quinta-feira, no jogo da Liga Europa frente ao AEK Atenas. Será permitido 15% da lotação do estádio, o que equivale a 4.500 lugares.





A venda dos ingressos começa esta segunda-feira à tarde, nos locais habituais, sendo que os sócios com lugar anual e com quota de setembro em dia terão prioridade neste procedimento. Os preços não vão além dos 5 euros.Os arsenalistas dão ainda conta das normas a seguir, nomeadamente a utilização de máscara, a medição da temperatura à entrada do recinto e a recomendação de que crianças com idade inferior a três anos não venham ao Estádio, assim como pessoas de mobilidade reduzida e indivíduos que integrem grupos de risco."A venda de bilhetes para o encontro entre o SC Braga e o AEK Atenas, na próxima quinta-feira, às 20 horas, terá início amanhã (19 de outubro), às 15 horas.Sublinhamos que os bilhetes são nominais e intransmissíveis, pelo que os dados fornecidos devem corresponder aos adeptos presentes no estádio. Recorde-se que, para este jogo, será permitida a venda de 15% da lotação (4500 lugares).A prioridade será dada aos sócios com lugar anual e com a quota de setembro em dia. Os locais de venda são os habituais (bilheteiras do Estádio Municipal e as duas lojas oficiais). No momento da compra do bilhete, o associado terá de preencher e assinar um boletim epidemiológico.Preços:Poente Inferior5 Euros (excluindo os sectores B1 e B6, que têm um preço de 4 euros)Poente Superior4 eurosNascente Inferior5 euros (excluindo os sectores A1 e A8, que têm um preço de 4 euros)Estamos a adaptar-nos à nova realidade imposta pelo COVID-19 e, por isso, pedimos que tenha em atenção as seguintes indicações:– A utilização de máscara é obrigatória a partir do momento em que entrar nas imediações do estádio e só poderá removê-la à saída;– A temperatura ser-lhe-á medida à entrada do estádio (pessoas com temperatura igual ou superior a 38 graus não poderão entrar);– A higienização das mãos à entrada é obrigatória;– Os lugares são marcados de forma a garantir o distanciamento físico, pelo que é obrigatório respeitar o lugar atribuído no seu bilhete. Não recomendamos a presença de crianças pequenas (sendo interdito o acesso a menores de 3 anos), pessoas com mobilidade reduzida ou que façam parte de um grupo de risco;– É essencial seguir a todo o momento as indicações dos Assistentes de Recinto Desportivo, dos membros da organização (SC Braga/UEFA) e das autoridades policiais, desde o acesso ao Estádio, durante o jogo e no final do jogo (antes e durante a saída do Estádio).Por favor, respeite todas as regras de distanciamento e higiene impostas pela DGS, tanto na hora da compra dos bilhetes, como antes, durante e depois do jogo."