Oficial: Acácio Valentim integra estrutura do Sp. Braga

É oficial. Acácio Valentim é o novo membro da estrutura de futebol do Sp. Braga, confirmando-se a notícia avançada por Record na tarde de ontem.





E tal como demos conta, Valentim assume um cargo relacionado com a parte organizativa, tornando-se no Team Operations Director (diretor de operações da equipa)."Acácio Valentim junta-se ao clube com o claro objetivo de dar continuidade ao projeto de crescimento e afirmação do Sp. Braga, tanto a nível nacional como internacional", refere o clube, em nota divulgada no site oficial.A chegada de Acácio Valentim, de 45 anos e antigo elemento da estrutura do FC Porto e Shanghai SIPG, surge na sequência da saída do diretor-executivo da SAD, Rui Casaca , anunciada ontem pelos arsenalistas.O SC Braga informa que Acácio Valentim assume o cargo de Team Operations Director.Nascido em Vila Nova de Famalicão, em 1976 (45 anos), Acácio Valentim chega ao SC Braga após passagens bem-sucedidas por FC Porto (ao longo de mais de 16 anos) e Shanghai SIPG FC (nos últimos 3 anos), clubes nos quais teve um contributo determinante, enquanto Team Manager, para a conquista de vários títulos: sete campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal, seis Supertaças, uma Liga Europa, uma SuperLiga Chinesa e uma Supertaça Chinesa.Acácio Valentim junta-se ao Clube com o claro objetivo de dar continuidade ao projeto de crescimento e afirmação do SC Braga, tanto a nível nacional como internacional.