Já Eduardo Teixeira, médio que jogou ao serviço do Estoril durante as duas últimas épocas, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.



"Foi, sem dúvida, uma decisão fácil de tomar. Só o facto de saber que observaram jogos meus deixou-me muito satisfeito e quando surgiu esta oportunidade não hesitei, quer pelo projeto como pela ambição do clube. Este é o maior passo da minha carreira. Senti-me atraído pela ambição de um clube que se aproxima cada vez mais do título, bem como pelo estilo de jogo que apresentou na última da temporada, um futebol atrativo e virado para a frente. Tendo em conta as minhas características acredito que vai ser muito bom para mim", analisou, detalhando: "Tive a oportunidade de ver alguns jogos e a equipa pratica um futebol bonito, com muitos golos e isso faz com que qualquer jogador tenha vontade de fazer parte do grupo. (...) A pressão é boa e faz com que melhoremos todos os dias. Estou preparado para isso e para ajudar o Sp. Braga, sabendo que aqui a responsabilidade é naturalmente maior", disse.





O Sp. Braga confirmou esta quinta-feira a contratação de Ailton e Eduardo Teixeira, reforços jáAilton, que já representou o Estoril em 2017/18, chega aos bracarenses cedido pelo Estugarda com um contrato de empréstimo válido por uma temporada, ficando os arsenalistas com opção de compra."Fiquei muito feliz a partir do momento que recebi a proposta do Sp. Braga. Por isso, aceitei de forma rápida. Tenho carinho pelo clube e o projeto encaixa naquilo que é o meu perfil. Foi uma decisão rápida de tomar. Sinto que é hora de me afirmar e escolhi o clube certo para isso, mas também estou consciente de que venho para uma realidade diferente. Um projeto e uma massa adepta diferentes. Vim para cá para lutar títulos e tenho a consciência que a cobrança é diferente", afirmou ao site do clube.