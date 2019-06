Sp. Braga confirma contratação de Diogo Viana

O Sp. Braga anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação de Diogo Viana, que assinou um contrato válido por duas temporadas. É a confirmação de um cenário que o nosso jornal já havia noticiado nos últimos dias.





Diogo Viana, de 29 anos, é extremo de origem mas fixou-se como lateral-direito no Belenenses e é com esse intuito que foi contratado pela SAD arsenalista. Esta é a solução encontrada face à saída de Marcelo Goiano, que deixou a Pedreira para rumar aos turcos do Sivasspor.