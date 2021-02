Sp. Braga confirma empréstimo de Schettine ao Almería

O Sp. Braga acaba de anunciar a saída de Guilherme Schettine para o Almería a título de empréstimo. O avançado de 25 anos reforça a equipa da 2.ª liga espanhola, treinada pelo português José Gomes, até final da época.





"O SC Braga informa que chegou a acordo com o Almería para a cedência por empréstimo do jogador Schettine. O avançado brasileiro, de 25 anos, vai representar o emblema espanhol até ao final da temporada 2020/2021. O SC Braga deseja a Schettine as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira.